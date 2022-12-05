Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan dört adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada 4000 gram metamfetamin, 2250 gram SKUNK maddesi, ve 64.035 TL ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.