Galeriler Yazarlar
Adıyaman 1
kar yağışlı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,979.83
ALTIN
788.97
DOLAR
13.54
STERLİN
18.41
EURO
15.34

Şanlıurfa-Adıyaman karayolu ulaşımına kar engeli: Onlarca araç mahsur kaldı

Adıyaman-Şanlıurfa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda kalırken, sürücüler yetkililerden yardım istedi.

18 Ocak 2022 Salı 23:23
12 Okunma
Şanlıurfa-Adıyaman karayolu ulaşımına kar engeli: Onlarca araç mahsur kaldı

Adıyaman-Şanlıurfa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda kalırken, sürücüler yetkililerden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeniyle yola devam edemeyen sürücüler, araçlarını durdurmak zorunda kaldı. Bazı sürücüler tehlikeye rağmen yola devam etmeye çalışırken kara saplanan araçlar, diğer sürücüler tarafından itilerek çıkartıldı. Yaklaşık 2 saattir mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Donma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını belirten vatandaşlar, kurtarılmayı bekliyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sincik-Kahta karayolu buz pistine döndü, karayolu ulaşıma kapandı
Sincik-Kahta karayolu buz pistine döndü, karayolu ulaşıma kapandı
Adıyaman’da kar esareti: Kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu
Adıyaman’da kar esareti: Kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu
Sokak ortasında Canan'ı öldüren kocası tutuklandı - Videolu Haber
Sokak ortasında Canan'ı öldüren kocası tutuklandı - Videolu Haber
Devrilen otomobili bırakıp kaçtı
Devrilen otomobili bırakıp kaçtı
Sokak ortasında Canan'ı öldüren kocası alkollü çıktı - Videolu Haber
Sokak ortasında Canan'ı öldüren kocası alkollü çıktı - Videolu Haber
Eşini öldüren zanlı adliyede
Eşini öldüren zanlı adliyede
Boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında böyle öldürdü
Boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında böyle öldürdü
Adıyaman'da ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman'da ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman’da kadın cinayeti... Boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
Adıyaman’da kadın cinayeti... Boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 2 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 2 gözaltı - Videolu Haber
Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Kocası sokak ortasında öldürdü
Kocası sokak ortasında öldürdü
Terör örgütü PKK/KCK’ya erzak taşıyan şüpheli tutuklandı
Terör örgütü PKK/KCK’ya erzak taşıyan şüpheli tutuklandı
29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Videolu Haber
29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Videolu Haber
Karbonmonoksit gazından etkilenen 13 kişi, tedaviye alındı - Videolu Haber
Karbonmonoksit gazından etkilenen 13 kişi, tedaviye alındı - Videolu Haber
Adıyaman'da tekstil fabrikasında korkutan yangın - Videolu Haber
Adıyaman'da tekstil fabrikasında korkutan yangın - Videolu Haber
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Videolu Haber
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Videolu Haber
Kuzenler arasında kavga: 4 yaralı, 14 gözaltı - Videolu Haber
Kuzenler arasında kavga: 4 yaralı, 14 gözaltı - Videolu Haber
Minibüsün çarptığı çocuk yaralandı - Videolu Haber
Minibüsün çarptığı çocuk yaralandı - Videolu Haber
Motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Videolu Haber
4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Videolu Haber
Uçurumda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Uçurumda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Terörist, milletvekili ve hemşire okul arkadaşı...Teröristlere ilaç götürdüğü iddia edilen hemşire HDP Milletvekili Semra Güzel’in akrabası çıktı
Terörist, milletvekili ve hemşire okul arkadaşı...Teröristlere ilaç götürdüğü iddia edilen hemşire HDP Milletvekili Semra Güzel’in akrabası çıktı
Terörist, milletvekili ve hemşire okul arkadaşı
Terörist, milletvekili ve hemşire okul arkadaşı
Hafif ticari araç tarlaya devrildi: 4 yaralı - Videolu Haber
Hafif ticari araç tarlaya devrildi: 4 yaralı - Videolu Haber
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 4 yaralı
Engelli kadın jandarma tarafından bulundu
Engelli kadın jandarma tarafından bulundu
Karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedaviye alındı - Videolu Haber
Karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedaviye alındı - Videolu Haber
Soğuktan bitkin düşen kayıp kadını jandarma ekipleri parkasıyla ısıttı
Soğuktan bitkin düşen kayıp kadını jandarma ekipleri parkasıyla ısıttı
Anne ve iki çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi
Anne ve iki çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim