Sanayi sitesindeki yangın korkuttu

Yangın, İlçeye bağlı Küçük Sanayi Sitesinde bir işyerine ait plastik boru ve atık maddelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiyenin ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangında herhangi yaralanma olmaz iken, maddi hasar oluştu.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.