Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Gölpınar köyünde meydana geldi.
İddiaya göre, Atatürk Baraj Göleti'nde, Yılmaz Toprak'a tekneyi akşam sabitleyerek ayrıldı. Sabah tekneye binmek için gelen gelen Toprak, tekneyi yerinde göremeyince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından tekneyi çalan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Samsat'ta gölde bulunan tekne çalındı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Göleti'nde, bulunan tekne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.
Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Gölpınar köyünde meydana geldi.