Samsat'ta gölde bulunan tekne çalındı

Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Gölpınar köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, Atatürk Baraj Göleti'nde, Yılmaz Toprak'a tekneyi akşam sabitleyerek ayrıldı. Sabah tekneye binmek için gelen gelen Toprak, tekneyi yerinde göremeyince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından tekneyi çalan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.