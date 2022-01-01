Samsat'ta alacak kavgasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, kavga, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gölpınar köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, akraba iki aile arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan; Şahabettin Bilgin, Özkan Bilgin, Reşit Bilgin, Naci Bilgin, Nevzat Bilgin, Yakup Duranay ve Fatma Ceylan, yaralandı. Kavga, ihbarla gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde 3 çocuk babası Şahabettin Bilgin'in (35) hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Şahabettin Bilgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Köyde jandarma ekipleri tarafından önlem alınırken tedaviye alınan yaralıların ise sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA