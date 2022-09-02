Sahte temizlik deterjanına 1 gözaltı

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yasal olmayan yollar ile temin edilen kaçak temizlik malzemelerinin araç ile sevk edileceği bilgisi üzerine Çelik köyü yakınlarında uygulama noktası oluşturuldu. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 250 çamaşır deterjanı, 100 bulaşık deterjanı olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan sahte olduğu değerlendirilen temizlik malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilirken temizlik malzemeleri muhafaza altına alınırken M.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.K., sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.