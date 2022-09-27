Sahte altınla kuyumcuyu dolandıran Azerbaycan uyruklu kadın sınır dışı edildi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Hasan Toprak’a ait kuyumcuya gelen Azerbaycan uyruklu Günay Abduleva 16 gram ağırlığında bulunan altını satmak istedi. 8 bin 600 lira parayı alarak iş yerinden ayrıldı. Toprak'ın altının sahte olduğu anlaşılması üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından tespit ettiği kadını çarşı merkezinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemelerinin ardından Günay Abduleva Adıyaman İl Göçmen Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sınır dışı edildi.

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