Sağlık çalışanına bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Ambulansla hastaya ulaşmaya çalışan Cumhur Bulut yönetimindeki 02 BD 187 plakalı ambulansla ve İ.H.G., yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.H.G., yanında getirdiği bıçakla ambulans sürücüsü Cumhur Bulut'a saldırarak darp ederek kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Bulut ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Cumhur Bulut'un sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kısa süre sonra saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırgan tutuklandı

Gözaltına alınan İ.H.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulaması tamamlanan şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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