Ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

İddiaya göre, Mara Mahallesi Çırçır deresi yakınlarında elinde tüfek ve tabanca olan şüpheli ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Bölgede arama yapan polis ekipleri tarafından İsmail K'i durdurarak arama yaptı. Aramada üzerinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Ele geçirilen tüfek ve tabancaya el koyan polis ekipleri tarafından İsmail K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan İsmail K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.