Pompalı tüfekle yakalanan uyuşturucu bağımlısına 15 bin lira ceza

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalama sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheli üzerinde yapılan aramada pompalı tüfek ve 6 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen tüfek muhafaza altına alınırken, şüpheli madde kullandığı anlaşılması üzerine motosiklet trafikten men edilirken, gözaltına alınan şüpheliye 15 bin idari para cezası uygulandı.