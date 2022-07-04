Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü bahçe duvarına çarptı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydan geldi. Polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendiği Samet A. idaresindeki 02 FN 060 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polis 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca Samet A., idaresindeki 02 FN 060 plakalı otomobili bir sitenin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan Samet A., olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Samet A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

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