Polislerin durdurulan otomobilden zehirli akrep çıktı - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele tarafından Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekipleri tarafından şüphe üzerinde plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramda 7 zehirli akrep ele geçirildi. Akrepler, Doğa Koruma Ve Milli Parklar müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere 109 bin lira ceza uygulandı.

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