Polislerden günü birlik evlerde sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde günü birlik kiralık evlerde başlatılan denetimlerde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde evlerde kalanların GBT sorgulaması yapılırken giriş-çıkış defterleri kontrol edildi. Ekipler denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.