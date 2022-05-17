Polisler tarafından gözaltına alınan 74 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan ve daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınan 74 yabancı uyruklu şahıs, Adıyaman’daki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan çoğunluğu Afganistan olmak üzere İran, Irak ve Suriye kökenli toplam 74 şahıs yakalandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince işlemleri yapılmak üzere Adıyaman Rekabet Kurumu Ortaokulu Spor Salonuna getirildi. Burada yaklaşık 2 gün kalan yabancı uyruklu şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirildi. Malatya Geri Gönderme Merkezine götürülecek olan 74 yabancı uyruklu şahıs, orada da tamamlanacak olan işlemlerin ardından sınır dışı yapılacak.

(CK)

iha