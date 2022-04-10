Polisler Özel Harekat destekli şüpheli aradılar - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranması olan M.K'nin Musalla Mahallesi'nde olduğu bilgisi aldı. Özel Harekat Polislerin de katılımıyla bölgede çalışma başlatıldı. Polis ekipleri gördükleri şüpheli M.K'ya 'dur' ihtarında bulundu. M.K., polisin 'dur' ihtarına uymayarak Çırçır deresine kaçarak gözden kayboldu. Polis ekipleri tarafından dere yatağından yaptığı aramada şüpheli M.K'ye rastlamadı. Ekipler M.K'nin yakalanması için çevrede güvenlik önlem alarak çevrede bulunan evlerin bahçelerinde ve dere yatağında arama yaptı.

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