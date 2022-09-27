Polisin kovaladığı motosiklet sürücüsünün üzerinden uyuşturucu çıktı - Videolu Haber

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine plakası ve sürücüsü açıklanmayan motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kısa kovalamacanın ardından durdurulan motosiklet üzerindeki sürücü S.E'nin üst aramasında 95.78 gram Metamfetamin, 14.04 gram Eroin, 0.57 gram Esrar, 5 adet hap, 0.80 gram Sentetik Kannobinoid ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuyu muhafaza altına alınırken motosiklet sorgulamasında çalıntı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken 20.092 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine 5 yıl el konuldu.

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