Polisin 'Dur' ihtarında kaçan aracın yakıt deposundan 11 kilo uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, tarafından Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis tarafından takibe alınan sürücü ise 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. Polisin takibe aldığı otomobil, kovalamaca sonucu yakalandı. İsmi açıklanmayan sürücü, gözaltına alınırken, aracın yakıt deposuna poşetler içinde gizlenen 11 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.