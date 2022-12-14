Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karapınar Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Kısa süren kovalamanın ardından durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri tarafından otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.