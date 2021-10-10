Polisin ‘Dur’ ihtarına uymadılar gözaltına alındılar - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de gece yarısı yaşanan olayda plakasız seyir eden otomobili fark eden polis ekipleri, dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına rağmen otomobil kaçmaya başladı. Şüpheli otomobil, kısa süreli kovalamaca sonucu ara sokakta yakalandı. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, otomobilleri otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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