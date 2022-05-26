Polisi görünce çaldığı bisikleti bırakıp kaçan şüpheli yakalandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi.Site içerisinde bulunan bisikleti çalan A.G., polisi görünce panikledi. Polisin şüphelendiği A.G'yi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak bisikleti bırakıp kaçtı. Bisiklet sahibine teslim edilirken polis ile A.G., arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamanın ardından A.G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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