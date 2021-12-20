Polisi gören hırsız pencereden atlayarak kaçtı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay gece geç saatlerde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kara'ya ait tek katlı evin içerisine hırsız gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada polisleri fark eden şüpheli, evin penceresinden atlayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamasına rağmen şüpheli, ara sokaklarda izini kaybettirdi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

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