Polis ekiplerinin uygulamasında 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi

. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ve resmi ekipler tarafından motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 7 çalıntı motosiklet,8 plakasız motosiklet, 10 Tescilsiz motosiklet, 1 sahte plakalı motosiklet ele geçilirken 38 sürücüye ehliyetsiz ve evraklarının eksik olmasından dolayı cezai işlem uygulanırken 29 motosiklet trafikten men edildi.