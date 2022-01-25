Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama - Videolu Haber

Kentte 40 santim üstüne yağan kar yağışının ardından mama bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutmayan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Koruma Polisleri (HAYDİ) ekipleri belirli bölgelere mama bıraktı. Ekipler tarafından aralıksız olarak sokak hayvanlarına mama ve su bırakırken, yoğun kar yağışının yaşandığı kentte sokak hayvanlarına mama bırakıldı. Sokak hayvanlarını unutmayarak mama bırakan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Koruma Polisleri (HAYDİ) ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti. Ekipler, mama dağıtımının sürdürüleceğini söyleyerek, vatandaşları bu konuda hassas olmasını istedi.

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