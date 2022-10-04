Polis ekiplerinden şok uygulamada 45 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri ve polis ekipleri tarafından şok uygulama yapıldı. Kentin farklı bölgelerinde polis tarafından yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan baskınlar esnasında 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek,4 kuru sıkı tabanca ve 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilenler polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken 45 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.