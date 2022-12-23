Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkezde vatandaşların güvenliği ve rahatı için polis ekipleriyle şok uygulama yaptı. Uygulamada bin 565 kişinin kimlik kontrolünü ve 225 aracın kontrolünü gerçekleştirdi. 3 kişiye dinlenmeyle işlem yapılırken 4 adreste ruhsatsız faaliyette bulunmaktan ve 6 araçta trafik bağlamında idari para cezası verildi.
Polis ekiplerinden 'Şok' uygulama
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Adıyaman’ın merkezinde şok uygulama gerçekleştirdi.
adıyamanlılar net
23 Aralık 2022 Cuma 20:40
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