Polis ekiplerinden 'Şok' uygulama

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkezde vatandaşların güvenliği ve rahatı için polis ekipleriyle şok uygulama yaptı. Uygulamada bin 565 kişinin kimlik kontrolünü ve 225 aracın kontrolünü gerçekleştirdi. 3 kişiye dinlenmeyle işlem yapılırken 4 adreste ruhsatsız faaliyette bulunmaktan ve 6 araçta trafik bağlamında idari para cezası verildi.