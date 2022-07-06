Polis ekiplerinden, 'Sahte Para' uyarısı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından sahte paraya ve dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıttı.

Polis tarafından başlatılan çalışma kapsamında il merkezinin yoğun noktalarında ve kurbanlık Hayvan Pazarlarında vatandaşları ve hayvan satıcılarını uyaran polis, bilgilendirme yaparak hazırlanan el ilanlarını dağıttı. Ekipler besicileri ve hayvan almaya gelen vatandaşları sahte para olaylarına karşı uyararak, hazırladıkları el ilanlarını dağıttı. Dağıtılan el ilanların ardından sahte para ile gerçek para nasıl anlaşılacağı yönünde bilgilendirme yaptı.

Ekipler ayrıca şüpheli gördükleri durumda 112'yi arayarak polisten yardım istemelerini belirtti.

Polisin yaptığı çalışmadan memnun olan vatandaşlar daha sonra polislere teşekkür etti.