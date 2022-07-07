Polis ekiplerinden ormanlık alanda denetim

Kent genelinde bulunan ormanlık alanlarda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alanlardaki yangınları önleme amaçlı denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yangınları önlemek amacıyla denetimlerde polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen araçlarda arama yapılırken, şüphelilerin GBT sorgulaması yapıldı.