Polis ekiplerinden okul çevresinde ve servis araçlarında denetim

İl Emniyet Müdürlüğü 46 ekip ve 204 polisin katılımıyla okul çevrelerinde yabancılara yönelik uygulama yapılırken servis araçları ise denetlendi.

Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmeleri amacıyla denetim yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 708 şüpheli, 65 işyeri, 29 park be bahçe, 11 metruk yer ve 107 araç ile sürücü denetlendi. Ekipler denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.