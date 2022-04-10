Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde farklı bölgelerde oluşturdukları uygulama noktalarda polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan motorsiklet sürücüsü kaçtı. Polis tarafından kısa kovalamacanın ardından motorsiklet durduruldu. İsmi açıklanmayan ehliyetsiz motorsiklet sürücüsüne ceza kesildi.Kaynak: PHA
Polis ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan motorsiklet kovalamacayla yakalandı
Adıyaman’da, trafik ekipleri tarafından yapılan motorsiklet uygulamasında polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak açan motorsiklet kovalamacayla yakalandı.
10 Nisan 2022 Pazar 16:20
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