Platform iskelesinin altında kalan çocuk öldü

Alınan bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Kahta Belediyesi'ne ait halı sahada bakım onarım işi için kullanılan platform iskelesinin üzerinde oynayan Hamza Tan, makinenin devrilmesiyle altında kaldı. Platformun devrildiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan Tan, doktorların tüm cabasına rağmen kurtarılamadı. Tan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.