banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 27
hafif yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.430,55
ALTIN
910,99
DOLAR
14,85
STERLİN
18,69
EURO
15,68

Platform iskelesinin altında kalan çocuk öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta Belediyesi'ne ait halı sahada kullanılan ve üzerinde oynadığı esnada devrilen platform iskelesinin altında kalan Hamza Tan (9) hayatını kaybetti.

29 Nisan 2022 Cuma 16:55
9 Okunma
Platform iskelesinin altında kalan çocuk öldü

Alınan bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Kahta Belediyesi'ne ait halı sahada bakım onarım işi için kullanılan platform iskelesinin üzerinde oynayan Hamza Tan, makinenin devrilmesiyle altında kaldı. Platformun devrildiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan Tan, doktorların tüm cabasına rağmen kurtarılamadı. Tan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üzerine iskele devrilen çocuk hayatını kaybetti
Üzerine iskele devrilen çocuk hayatını kaybetti
Asansörde kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı - Videolu Haber
Asansörde kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı - Videolu Haber
Elektrikli bisikletler çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Elektrikli bisikletler çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Aç kurtlar 9 koyunu telef etti
Aç kurtlar 9 koyunu telef etti
PKK üyesi şüphelisi adliyeye sevk edildi
PKK üyesi şüphelisi adliyeye sevk edildi
Adıyaman'da iki grup arasından kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasından kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
Polis ekiplerini harekete geçirdi - Videolu Haber
Polis ekiplerini harekete geçirdi - Videolu Haber
Devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Paletlerin bulunduğu depoda yangın
Paletlerin bulunduğu depoda yangın
Asansörde mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı - Videolu Haber
Asansörde mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı - Videolu Haber
Otomobil ile çarpışman motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Otomobil ile çarpışman motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Aldığı yanık kokusu diri diri yanmaktan kurtardı
Aldığı yanık kokusu diri diri yanmaktan kurtardı
Adıyaman'da PKK operasyonu: 1 gözaltı
Adıyaman'da PKK operasyonu: 1 gözaltı
Seyir halindeki otomobilde alev aldı - Videolu Haber
Seyir halindeki otomobilde alev aldı - Videolu Haber
Hafif ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Videolu Haber
Hafif ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Videolu Haber
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Gözaltına alınan eski HDP il başkanı serbest bırakıldı
Gözaltına alınan eski HDP il başkanı serbest bırakıldı
Terör örgütüne üye olan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Terör örgütüne üye olan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Terör operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi
Terör operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi
Adıyaman’da, iki farklı kavga: 27 kişi yaralandı
Adıyaman’da, iki farklı kavga: 27 kişi yaralandı
Engelli kayıp gençten 356 gündür haber alınamıyor
Engelli kayıp gençten 356 gündür haber alınamıyor
Kırmızı ışık ihlali yapan yaya saldırıya uğradı - Videolu Haber
Kırmızı ışık ihlali yapan yaya saldırıya uğradı - Videolu Haber
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
12 gündür kayıp olan genç adam her yerde aranıyor
12 gündür kayıp olan genç adam her yerde aranıyor
Elektrik akımına kapılan eşek telef oldu
Elektrik akımına kapılan eşek telef oldu
Besni'de 29 yaşındaki genç ölü bulundu
Besni'de 29 yaşındaki genç ölü bulundu
Seyir halindeki otomobil yandı - Videolu Haber
Seyir halindeki otomobil yandı - Videolu Haber
Adıyaman merkezli PKK operasyonu: 2 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman merkezli PKK operasyonu: 2 gözaltı - Videolu Haber
PKK/KCK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
PKK/KCK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Videolu Haber
Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Videolu Haber

banner192

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim