PKK’ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütüne finans desteği sağladığı belirlenen A.P. ve Z.Ç.’nin adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'terör örgütüne üye olma ve finans desteği sağlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.