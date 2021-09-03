Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütüne finans desteği sağladığı belirlenen A.P. ve Z.Ç.’nin adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'terör örgütüne üye olma ve finans desteği sağlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.Kaynak : PHA
PKK’ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı
Adıyaman'da jandarma ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
03 Eylül 2021 Cuma 16:46
43 Okunma