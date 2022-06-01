PKK'ya finans desteği sağladığı öne sürülen 2 şüpheli serbest bırakıldı - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyelerine ve finans sağlayanlara yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman ve Malatya'da 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda S.G ve H.G., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheliler sorgulanmak üzere Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Jandarmada sorgulamaları tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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