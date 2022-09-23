Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında arama-tarama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: PHA
PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Adıyaman'da, jandarma tarafından yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde PKK/KCK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
23 Eylül 2022 Cuma 15:17
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