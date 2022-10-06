PKK'ya ait toprağa gömülü patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler kapsamında Kahramanmaraş kırsalında toprağa gömülü patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemesi olduğu bilgisi aldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arazi taraması yapıldı. Jandarma tarafından yapılan arazi taramasında toprağa gömülü vaziyette patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile bir kısmı yaşam malzemeleri olan eşyalar ele geçirildi. Jandarma tarafından ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor.