Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik kırsal alanda İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen arama tarama faaliyetinde kayalıklar arasına gizlenmiş 1 AK-47 Kaleşnikof, 4 şarjör, 120 fişek, pil, elektrik kablosu, 350 kilogram gübre, elektrik kablosu, toz şeker, bulgur, pirinç, makarna, zeytinyağı, çay, çikolata, tuz, zeytin, un, tencere, çorba, deterjan, mutfak tüpü, bidon ve mont ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, kırsal alanda arama tarama çalışmaları devam ediyor.Kaynak: PHA
PKK/KCK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Adıyaman'da PKK/KCK terör örgütlerine yönelik kırsal alanda yapılan tarama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmat ve gıda malzemesi ele geçirildi.
07 Haziran 2022 Salı 16:48
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