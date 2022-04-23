PKK/KCK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında arazi tarama faaliyetleri kapsamında 2 boş tüpü, boş piknik tüpü,12 boş bidon, 5 açık çay, tuz, çaydanlık, tencere, tava, keser, çekiç, murç, ağaç testeresi, metre, ip, traş jileti, sıvı yağ, sigara kağıdı, pil, aydınlatma feneri, not defteri, radyo, flash bellek, çakmak taşı, ayakkabı, çorap, bere ve hırka ele geçirildi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilirken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA