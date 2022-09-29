Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen arama çalışma kapsamında Gerger ilçesi Yeşilyurt mevkiinde, 2018-2019 yılları arasında, 2018-2019 yılları arasında kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK'ya ait toprağa gömülü yaşam malzemesi imha edildi. Bölgede jandarma ekipleri tarafından arazi tarama çalışmaları devam ediyor.Kaynak: PHA
PKK/KCK ait 3 bölgede toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi
Adıyaman'da, 3 ayrı bölgede PKK/KCK silahlı terör örgütüne aile yaşam malzemesi ele geçirildi.
29 Eylül 2022 Perşembe 20:10
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