PKK/KCK ait 3 bölgede toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen arama çalışma kapsamında Gerger ilçesi Yeşilyurt mevkiinde, 2018-2019 yılları arasında, 2018-2019 yılları arasında kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK'ya ait toprağa gömülü yaşam malzemesi imha edildi. Bölgede jandarma ekipleri tarafından arazi tarama çalışmaları devam ediyor.