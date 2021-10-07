Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlandı suçlamasıyla 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli dokümanlar ile dijital materyallerin ele geçirildiği adreslerde A.A. ile M.Ç gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kaynak: PHA
PKK'ya finans sağladığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
07 Ekim 2021 Perşembe 14:18
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