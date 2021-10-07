PKK'ya finans sağladığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlandı suçlamasıyla 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli dokümanlar ile dijital materyallerin ele geçirildiği adreslerde A.A. ile M.Ç gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.