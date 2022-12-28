PKK'ya erzak ve lojistik desteği sağlayan şüphelilere 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda PKK/KCK'ya erzak ve lojistik malzeme sağladığı, örgütsel talimatlar doğrultusunda milislik faaliyet yürüttükleri belirlenen A.A ve Y.Y., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar iddianame hazırlandı. A.A ve Y.Y., çıkartıldığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. A.A ve Y.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.