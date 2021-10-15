PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Videolu Haber

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan "Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-37" operasyonunda arazi tarama faaliyetleri kapsamında merkeze bağlı Derinsu Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü jelikan bidon, mutfak tüp, piknik tüp, piknik tüpüne ait başlık, sırt çantası şeklinde torba, 50 cm uzunluğunda akü bağlantı kablosu, 2 Akü, 2 poşet içerisinde 52 kilogram gübre, el testeresi ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilirken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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