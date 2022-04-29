PKK üyesi şüphelisi adliyeye sevk edildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmada PKK ile irtibatlı olduğu belirtilen İ.E'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan İ.E., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.