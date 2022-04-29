Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmada PKK ile irtibatlı olduğu belirtilen İ.E'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan İ.E., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.Kaynak: PHA
PKK üyesi şüphelisi adliyeye sevk edildi
Adıyaman'da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli sorgulamasın ardından adliyeye sevk edildi.
29 Nisan 2022 Cuma 11:53
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