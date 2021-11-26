Piyasaya sahte döviz sürmeye hazırlanan 2 kalpazan tutuklandı

Alınan bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak yapılan çalışmada, kente getirilen 61 bin 500 sahte doları piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kent merkezinde yakalanan S.Ç.Ç ve S.Ö’nin üzerinde yapılan aramada sahte 61 bin 400 ABD doları ele geçirildi. Ele geçirilen dövizler muhafaza altına alınırken S.Ç.Ç ve S.Ö., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.