Pitbul kafesini parçalayarak başka köpeği öldürdü - Videolu Haber

Sosyal medyada Kahta Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan pitbul, demir korkulukları geçtikten sonra barınakta bulunan başka bir köpeği boğazından yakalayarak öldürmesiyle ilgili açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Pitbul saldırısının kimliği belirsiz kişi tarafından görevlilerin olmadığı esnada kafesinden çıkartılarak, köpeğe saldırıldığını ve barınakta bulunan güvenlik kamera kayıtlarını paylaştı.

Yaşanan olaydan ötürü özür dileyen ve olayın güvenlik kamera kayıtlarında art niyetli komplo olduğu ileri süren Başkan Turanlı,"Hayvan barınağında yaşanan olaydan dolayı önce özürlerimi belirtmek isterim. Olayı akşam saatlerinde sanal medyadan gördüm. Sabah ise konu hakkında kendi idari soruşturmamızı başlattık. Daha sonra çok hızlı bir şekilde barınakla ilgili bilgi edinmeye çalıştık. Barınağımızı tamamen kamerayla gözetleyebildiğimiz için oradaki yapılan olayları bana video şeklinde gösterdiklerinde edindiğim bilgiyi hem kamuoyuyla hem de sizlerle paylaşayım. Malumunuz bu olay yaklaşık on gün önce yaşanıyor. Bir vatandaşımız saldırgan olan köpeğini barınağa bırakmak istiyor. Barınaktakiler de biz otel hizmeti vermiyoruz ve sahipli köpekleri biz barındırmıyoruz demişler. Köpek sahibi vatandaşımız ise siz almazsanız bu köpeği öldürüp, bırakır giderim demiş. Bunun üzerine barınaktaki görevlilerimiz de köpeği barınağa almak zorunda kalıyorlar. Malumunuz üzerine çıkan yasa ile pitbul köpeklerini ya resmileştireceksiniz ya da barınaklara teslim edeceksiniz denildiğinde bu vatandaşımız da barınağa getiriyor. Barınaklarda da bu cins saldırgan köpekler kafeslerde koruma altına alınıyor. Ama ne yazık ki; malum kişi kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi öyle masumane bir şekilde anlatıldığı gibi değil, kendisinin bilakis bunu teşvik ettiğini ve kamera kayıtlarında da görülecektir, bizim görevli personel atık yemek toplamak için barınaktan ayrıldıktan sonra oraya gidip hayvanları bulunduğu yere topluyor. Gezinme alanında köpekler çitin üzerinden atlayarak geliyor. Kendi pitbul köpeği ise tel örgüleri parçalayarak sürüne sürüne kafesinden çıkıp geliyor. Kendi köpeği gelir gelmez barınaktaki başka bir köpeğe saldırıyor. Malum şahıs çekim yapmadan önce arabasına biniyor, kendi köpeği kızışıp saldırgan hale geldikten sonra arabasından inip çekim yapmaya başlıyor. Malum şahsın saldırıyı tahrik etmesiyle köpeği daha da saldırganlaşıyor. Kamera kayıtlarından da görüldüğü gibi şahıs olaya hiçbir şekilde müdahale etmiyor."dedi.

"Bu olaydan dolayı tüm hayvan severlerden özür dilediğimi belirtmek isterim"

Konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Başkan Turanlı," Bilakis hayvanlar birbirleriyle kavgaya başladığı zaman malum şahıs kamerayla çekim yapıyor. Görüntülerden de anlaşıldığı gibi bu vatandaşımız oraya art niyetle gitmiştir. Bunu da kamuoyunda sansasyon yaratmaya çalışarak aşikar bir şekilde belli etmiştir. Bu olaydan dolayı tüm hayvan severlerden özür dilediğimi belirtmek isterim. Bu olay belediye personeli tarafından değil de malum vatandaş tarafından gerçekleştirilmiştir. Biz belediye olarak Adıyaman genelinde en iyi bir şekilde hizmet verebilen, bugüne kadar Kahta ilçesinde olmayan bir hayvan barınağı inşa ettik. Bir veteriner, üç personel ve bir araçla hizmet vermekteyiz. Aynı şekilde barınağımızda her türlü tıbbi hizmet de verilmektedir. Bunun yanında malum şahsın bir art niyet gözetmesi bizi tamamen üzmüştür. Bu şahıs hakkında da gerekli işlemler yapılacaktır. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Konu ile alakalı sizlerin aracılığı ile görüntüleri de paylaşacağız. Barınakta pitbul köpeklerimizi kısırlaştırıp kafeslerde tutmamıza rağmen kafeslerini bir şekilde kırıp çıkabilmektedirler. Buradaki olay tamamen vatandaşımızın kışkırtmasıyla gerçekleşmiştir. Sonuç itibarı ile üzücü bir olay yaşanmıştır. Bu olayı vahşet olarak görüyoruz. Bu vahşete sebep olanlar da kendilerini aşikar bir şekilde kameralarda göstermişlerdir." Şeklinde konuştu.

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