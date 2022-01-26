Galeriler Yazarlar
Adıyaman 2
hafif yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,951.17
ALTIN
799.43
DOLAR
13.57
STERLİN
18.38
EURO
15.35

Pitbul kafesini parçalayarak başka köpeği öldürdü - Videolu Haber

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, sosyal medyadan pitbul köpeğinin hayvan barınağında bulunan bir köpeği boğazından yakalayarak, boğama görüntüsüne Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, komplo olduğunu öne sürerek güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 20:30
24 Okunma
Pitbul kafesini parçalayarak başka köpeği öldürdü - Videolu Haber

Sosyal medyada Kahta Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan pitbul, demir korkulukları geçtikten sonra barınakta bulunan başka bir köpeği boğazından yakalayarak öldürmesiyle ilgili açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Pitbul saldırısının kimliği belirsiz kişi tarafından görevlilerin olmadığı esnada kafesinden çıkartılarak, köpeğe saldırıldığını ve barınakta bulunan güvenlik kamera kayıtlarını paylaştı.
Yaşanan olaydan ötürü özür dileyen ve olayın güvenlik kamera kayıtlarında art niyetli komplo olduğu ileri süren Başkan Turanlı,"Hayvan barınağında yaşanan olaydan dolayı önce özürlerimi belirtmek isterim. Olayı akşam saatlerinde sanal medyadan gördüm. Sabah ise konu hakkında kendi idari soruşturmamızı başlattık. Daha sonra çok hızlı bir şekilde barınakla ilgili bilgi edinmeye çalıştık. Barınağımızı tamamen kamerayla gözetleyebildiğimiz için oradaki yapılan olayları bana video şeklinde gösterdiklerinde edindiğim bilgiyi hem kamuoyuyla hem de sizlerle paylaşayım. Malumunuz bu olay yaklaşık on gün önce yaşanıyor. Bir vatandaşımız saldırgan olan köpeğini barınağa bırakmak istiyor. Barınaktakiler de biz otel hizmeti vermiyoruz ve sahipli köpekleri biz barındırmıyoruz demişler. Köpek sahibi vatandaşımız ise siz almazsanız bu köpeği öldürüp, bırakır giderim demiş. Bunun üzerine barınaktaki görevlilerimiz de köpeği barınağa almak zorunda kalıyorlar. Malumunuz üzerine çıkan yasa ile pitbul köpeklerini ya resmileştireceksiniz ya da barınaklara teslim edeceksiniz denildiğinde bu vatandaşımız da barınağa getiriyor. Barınaklarda da bu cins saldırgan köpekler kafeslerde koruma altına alınıyor. Ama ne yazık ki; malum kişi kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi öyle masumane bir şekilde anlatıldığı gibi değil, kendisinin bilakis bunu teşvik ettiğini ve kamera kayıtlarında da görülecektir, bizim görevli personel atık yemek toplamak için barınaktan ayrıldıktan sonra oraya gidip hayvanları bulunduğu yere topluyor. Gezinme alanında köpekler çitin üzerinden atlayarak geliyor. Kendi pitbul köpeği ise tel örgüleri parçalayarak sürüne sürüne kafesinden çıkıp geliyor. Kendi köpeği gelir gelmez barınaktaki başka bir köpeğe saldırıyor. Malum şahıs çekim yapmadan önce arabasına biniyor, kendi köpeği kızışıp saldırgan hale geldikten sonra arabasından inip çekim yapmaya başlıyor. Malum şahsın saldırıyı tahrik etmesiyle köpeği daha da saldırganlaşıyor. Kamera kayıtlarından da görüldüğü gibi şahıs olaya hiçbir şekilde müdahale etmiyor."dedi.
"Bu olaydan dolayı tüm hayvan severlerden özür dilediğimi belirtmek isterim"
Konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Başkan Turanlı," Bilakis hayvanlar birbirleriyle kavgaya başladığı zaman malum şahıs kamerayla çekim yapıyor. Görüntülerden de anlaşıldığı gibi bu vatandaşımız oraya art niyetle gitmiştir. Bunu da kamuoyunda sansasyon yaratmaya çalışarak aşikar bir şekilde belli etmiştir. Bu olaydan dolayı tüm hayvan severlerden özür dilediğimi belirtmek isterim. Bu olay belediye personeli tarafından değil de malum vatandaş tarafından gerçekleştirilmiştir. Biz belediye olarak Adıyaman genelinde en iyi bir şekilde hizmet verebilen, bugüne kadar Kahta ilçesinde olmayan bir hayvan barınağı inşa ettik. Bir veteriner, üç personel ve bir araçla hizmet vermekteyiz. Aynı şekilde barınağımızda her türlü tıbbi hizmet de verilmektedir. Bunun yanında malum şahsın bir art niyet gözetmesi bizi tamamen üzmüştür. Bu şahıs hakkında da gerekli işlemler yapılacaktır.  Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Konu ile alakalı sizlerin aracılığı ile görüntüleri de paylaşacağız. Barınakta pitbul köpeklerimizi kısırlaştırıp kafeslerde tutmamıza rağmen kafeslerini bir şekilde kırıp çıkabilmektedirler. Buradaki olay tamamen vatandaşımızın kışkırtmasıyla gerçekleşmiştir. Sonuç itibarı ile üzücü bir olay yaşanmıştır. Bu olayı vahşet olarak görüyoruz. Bu vahşete sebep olanlar da kendilerini aşikar bir şekilde kameralarda göstermişlerdir." Şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğun üzerine kar dolu tentenin devrilme anı kameraya yansıdı - Videolu Haber
Çocuğun üzerine kar dolu tentenin devrilme anı kameraya yansıdı - Videolu Haber
Kafesi parçalayan pitbull başka bir köpeği boğarak öldürdü
Kafesi parçalayan pitbull başka bir köpeği boğarak öldürdü
Kaymakam Demir, vatandaşları uyardı
Kaymakam Demir, vatandaşları uyardı
Çöken çatının altında kalan çocuk yaralandı
Çöken çatının altında kalan çocuk yaralandı
Besni'de çöken ahırın altında kalan Gizem öldü, babası ağır yaralandı - Videolu Haber
Besni'de çöken ahırın altında kalan Gizem öldü, babası ağır yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman’da çatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman’da çatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Kurtlar yerleşim yerlerine indi
Kurtlar yerleşim yerlerine indi
Kahta'da etkili olan kar nedeniyle evin duvarı yıkıldı
Kahta'da etkili olan kar nedeniyle evin duvarı yıkıldı
Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama - Videolu Haber
Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama - Videolu Haber
Kar nedeniyle çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı - Videolu Haber
Kar nedeniyle çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı - Videolu Haber
Vatandaşlar çatıda kar temizliyor
Vatandaşlar çatıda kar temizliyor
Besni'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Besni'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Jandarmadan köylülere gıda yardımı
Jandarmadan köylülere gıda yardımı
Kahta’da itfaiye eri yaşlı kadını sırtına alarak eve götürdü
Kahta’da itfaiye eri yaşlı kadını sırtına alarak eve götürdü
Adıyaman’da uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
Adıyaman’da uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
Kolonya ile oynayan çocuk yanarak yaralandı
Kolonya ile oynayan çocuk yanarak yaralandı
Hastaya 8 saatte ulaşıldı
Hastaya 8 saatte ulaşıldı
Sağlık çalışanına bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı - Videolu Haber
Sağlık çalışanına bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı - Videolu Haber
Gelin arabası ile kar temizlik aracı çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber
Gelin arabası ile kar temizlik aracı çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber
Gelin arabası karlı yolda kaza yaptı: 1 yaralı
Gelin arabası karlı yolda kaza yaptı: 1 yaralı
Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar' uygulaması yapıldı
Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar' uygulaması yapıldı
Donma tehlikesi geçiren yavru köpek kurtarıldı - Videolu Haber
Donma tehlikesi geçiren yavru köpek kurtarıldı - Videolu Haber
Ambulans uçak 54 yaşındaki kalp hastası için havalandı - Videolu Haber
Ambulans uçak 54 yaşındaki kalp hastası için havalandı - Videolu Haber
Ambulans sürücüsüne bıçaklı saldırı - Videolu Haber
Ambulans sürücüsüne bıçaklı saldırı - Videolu Haber
Hasta ambulans uçakla sevk edildi
Hasta ambulans uçakla sevk edildi
Jandarma donmak üzere olan köpeği kurtardı
Jandarma donmak üzere olan köpeği kurtardı
Besni'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
Besni'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
Tipi çalışmaları zorlaştırıyor
Tipi çalışmaları zorlaştırıyor
Donan tilkiyi çoban köpeği buldu
Donan tilkiyi çoban köpeği buldu
Adıyaman’da 229 köy, 472 mezraya ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman’da 229 köy, 472 mezraya ulaşım sağlanamıyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim