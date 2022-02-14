Pistonu patlayan vinçteki 2 işçi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde Halk Eğitim Merkezi inşaatında dış vinçin üzerinde cephe boyası yapan Rıza Özbek (15) ve Davut Özbek, vinçin pistonun patlamasıyla işçiler düştü. İhbarla olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından kurtarılan işçiler hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 2 işçinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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