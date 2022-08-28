Perde takarken 3'üncü kattan düştü

Alınan bilgiye göre olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. 3 katta ikamet eden A.P., evin perdelerini takmak istediği esnada dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından A.P., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan A.P'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.