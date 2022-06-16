Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, evin penceresinde dışarıya baktığı esnada dengesini kaybeden F.M.N., beton zemine düştü. Büyük bir gürültüyle düşen genç kızı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan F.M.N., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. F.M.N'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konulurken, F.M.N'nin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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