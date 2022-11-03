Patlayan tekerleği değiştikleri esnada otomobil çarptı 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. S.Ç idaresindeki 02 ACA 955 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan 02 ABD 897 plakalı kamyonun lastiğini değiştirmeye çalışan Y.T (33) ve H.Ö (50) çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.