Patates hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre hırsızlık, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Hüseyin Harmancı’ya ait olan markete gelen plakası öğrenilemeyen kamyonetten inen şüpheli kadın market önünde brandayla kapalı olan ürünlerin üzerini açarak patates dolu torbayı alarak kamyonetle uzaklaştı. Sabah işyerine gelen ve durumu fark eden Harmancı durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarının incelmesinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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