Parke yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, gece geç saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Gölbaşı yönünde ilerleyen A.A idaresindeki 02 AAP 596 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla A.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan A.A'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Araç trafiğine kapanan yol tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan araç trafiğine açıldı.

Haberin Videosu :