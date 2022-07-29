Park halindeki otomobillere çarptı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Yeni sanayi Mahallesi’nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen M.A., idaresindeki 01 AJC 635 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırım kenarında bulunan otomobillere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda olan H.A., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.